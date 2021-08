Pertos da ruptura

Sinto estarmos muito próximos do ponto de ruptura. Sem um fato determinante de mudança do rumo atual, a casa - quer dizer, a ordem pública - pode ruir, porque instituições suas estão desmoralizadas por autoridades que as representam, em grande parte corruptas e infratoras de mandamentos básicos da Constituição. Ainda há tempo para que esse fato seja gerado por iniciativa dos poderes constituídos de forma a restabelecer entre eles a harmonia e resgatar a prioridade devida ao interesse público.

Há quem pense que a desobediência civil ou o povo nas ruas ou as duas coisas poderiam ser a resposta alternativa à anomia em que o país parece mergulhar, um estado social caótico, de moral abalada, em que impera o desregramento e a corrupção.

Mas, uma vez rompida a ordem vigente, o comando tende a ser assumido (ou “tomado”) pela facção mais bem organizada, capaz de conduzir ou manipular o movimento popular e levá-lo ao objetivo da própria facção. Lembro dos exemplos de três marcantes revoluções: na Rússia, foram os bolchevistas minoritários que instalaram o comunismo; na França, o caos levou ao terror; nos Estados Unidos, lideranças sábias fundaram a democracia mais bem sucedida dos tempos modernos.

Neste momento, quem seriam as organizações brasileiras capazes de assumir a liderança pós-ruptura? Partidos políticos? Entidades empresariais? Igrejas? De minha parte, só vejo duas: 1) a esquerda neocomunista e globalizante, que aparelhou as máquinas governamentais, minou as instituições constitucionais, infiltrou-se nas centrais sindicais, nas universidades e na mídia, quase toda; ou 2) as Forças Armadas, sob o comando do Exército Brasileiro, assumidas como fiéis aos princípios republicanos, segundo a tradição brasileira.

Então, de coração apertado, anseio por resquícios de bom-senso e patriotismo porventura existentes em Brasília que levem a algum tipo de solução de compromisso democrático. Ou teríamos, como únicas alternativas, repetir 64 ou amargar trágicos "remakes" bolchevistas ou robespierreanos?

Cidadão brasileiro