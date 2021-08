A retomada do Afeganistão

A retomada do poder no Afeganistão pelo Talibã traz para o cenário internacional uma reflexão a partir de duas variáveis. A primeira, seria o desejo e a necessidade de reconhecimento e apoio ao Afeganistão, de parte dos "novos" governantes, a partir da intenção de/ou adotar um "novo" modus operandi baseado na moderação e na tolerância com a população afegã, bem como demonstrar tal comportamento junto à comunidade internacional.

Ante a qualquer demonstração mais explícita pelo governo afegão quanto aos seus propósitos, as primeiras e manifestas intenções de apoio foram da China e do Paquistão, notadamente, países de viés não democrático. A segunda variável é que tais ou mais apoios implicariam, a médio prazo, no fortalecimento do Talibã como apoio a concretização do projeto de instituir um Califado Mundial que seria a instalação um único governo mundial islâmico, apoiado por Abu Bakr al-Baghdadi, líder do grupo militante fundamentalista islâmico do Estado Islâmico do Iraque (antes denominado Estado Islâmico do Iraque e do Levante - EIIL) ou Estado Islâmico do Iraque e da Síria - EIIS, organização jihadista islamita de orientação salafita (sunita ortodoxa) e wahabita criada após a invasão do Iraque em 2003.

O Califado Mundial, na visão de seus líderes, seria uma organização política pan-islâmica que reuniria todos os muçulmanos para "desafiar e enfrentar" e, até "conquistar" o Ocidente. Diante deste cenário, a comunidade internacional deverá estar atenta, e ao mesmo tempo, solidária com a população afegã que, incondicionalmente, precisará de apoio para que não seja submetida a uma crise humanitária, em meio a uma pandemia, bem como esse apoio não sirva ao fortalecimento de propósitos fundamentalistas e totalitários com práticas de violência cruel, típicas de nações que refutam a liberdade e os direitos humanos da cidadania, entre eles o direito à vida e a dignidade social.

Portanto, o maior desafio da comunidade internacional será em conduzir sua governança de forma a compreender e dimensionar os desdobramentos sociais e suas respectivas demandas, bem como a necessidade do equilíbrio para a manutenção da paz mundial.

Economista