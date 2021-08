A duplicação da BR-290

Poucos sabem, mas a BR-290 - oficialmente chamada de Rodovia Oswaldo Aranha, em homenagem a este grande gaúcho e brasileiro - tem seu início no Litoral Norte. Lá é conhecida como freeway e se estende até Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. No total são 726 quilômetros por onde trafegam milhares de veículos - automóveis, caminhões e ônibus - todos os dias e que, por isso, necessitam com urgência de obras de modernização, principalmente de duplicação.

Em audiência mantida com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, em Brasília, ele anunciou que vem ao Estado para anunciar obras de melhorias e a concessão da rodovia.

A notícia encheu de otimismo a inúmeros municípios que serão beneficiados pelas melhorias. A duplicação entre Eldorado do Sul e Pantano Grande, que permaneceu paralisada por muitos anos e foi retomada pelo governo Bolsonaro, ganhará um novo impulso.

A estrada passa, ainda, por Cachoeira do Sul, São Gabriel, Rosário do Sul e Alegrete, até chegar a Uruguaiana. Também serão beneficiadas as comunidades mais próximas de Porto Alegre e que compõem a chamada Região Carbonífera do Estado.

A BR-290, que começa em Osório, desemboca em Uruguaiana, onde se localiza o maior porto seco da América Latina, com um total de 167 mil metros quadrados e capacidade para abrigar até 800 caminhões por dia, embora no auge do movimento recebeu mil veículos. Os dados dão a perfeita dimensão da importância do anúncio do governo federal.

Com a modernização da rodovia, as viagens se tornarão mais rápidas e seguras com reflexos no custo dos fretes e das passagens de transporte coletivo, entre outros benefícios. Além disso, o turismo, o comércio e a indústria - incluindo o agronegócio - viverão uma nova era. Vidas serão poupadas, empregos serão gerados e a economia será reativada em diversos segmentos.

Ligando o Litoral ao Centro-Norte e Fronteira Oeste, a BR-290 finalmente será uma rodovia moderna capaz de absorver o volume de tráfego que aumenta com o reaquecimento da economia. É uma obra esperada há décadas pelos gaúchos, juntamente com a nova ponte do Guaíba e a duplicação da BR-116, trecho de Guaíba a Pelotas. São melhorias fundamentais para o Rio Grande retomar o desenvolvimento.

Deputado estadual (PSL)