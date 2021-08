Livre iniciativa x Função social

Um país como o Brasil, que necessita e tem condições pelas suas vantagens competitivas de atrair mais investimentos, peca, no entanto, por não fortalecer um ambiente mais seguro para negócios. Cabe reconhecer que parte do Executivo está fazendo esforço, mas depende dos demais Poderes e das agências reguladoras.

Segundo a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Brasil criou cerca de 94 mil normas regulatórias desde 1950 até 2020. O setor mais regulado no País é o de transporte, entre 2010-2020 houve aumento de 80% no número de novas normas.

Como consequência, os cidadãos e as empresas encontram-se asfixiados pelo excesso de interferência estatal e de normas, que afetam a propriedade privada e a livre iniciativa.

Há também a considerar decisões judiciais e manifestações doutrinárias que procuram diminuir os princípios constitucionais de uma sociedade livre e segura, optando por ênfase demasiada às disposições abstratas que se referem à função social da propriedade, da empresa e do contrato.

Pela sinonímia entre os três institutos referidos, cumpre dizer que os direitos da propriedade, do contrato e da empresa, encontram-se assegurados pela Constituição Brasileira.

Sendo que, quanto à propriedade, para construir , o seu titular tem que satisfazer uma gama de obrigações e pagar impostos e taxas para obter as autorizações, alvarás, exigências ambientais, sanitárias e, dependendo, licenças até de sítios arqueológicos, entre outras; em relação aos contratos, as partes têm que atender as normas civis, comerciais, fiscais, trabalhistas e outras pertinentes; e quanto à empresa, o investidor que se dispor a empreender um negócio terá de cumprir uma longa e onerosa via crúcis até conseguir colocá-lo em funcionamento.

Na verdade, há mais restrições à liberdade de empreender do que estímulos, tudo com suporte em interpretações forçadas do Código Civil, que levam aqueles que não se sentem confortáveis com a liberdade de empreender a atribuir aos cidadãos, proprietários e empresários maior responsabilidade pelo desenvolvimento social do que para o Estado.

A principal função de uma empresa é investir, ter desempenho, gerar riqueza, lucro, novos postos de trabalho e tributos. Dessas atividades resultam, pela repercussão dos seus resultados, vários benefícios para a sociedade, dentre eles destaca-se a geração de empregos - que é a melhor contribuição ao desenvolvimento dos cidadãos.

Presidente da Associação Hidrovias-RS