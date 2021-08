Concessões precisam de mudanças

A rodada de audiências públicas realizada para debater o Programa de Concessões de Rodovias deixou muito clara a rejeição da sociedade gaúcha ao modelo de pedágios concebido pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. E mais: é evidente que o grande prejudicado será o contribuinte, o cidadão gaúcho, que terá que arcar pedágios com valores altos pelos próximos 30 anos. Se não houver alterações no projeto original, vamos ter tarifas entre as mais caras do Brasil.

Nossa posição não tem sido contrária ao Programa de Concessões, pois entendemos que é a alternativa mais adequada ao momento, já que o Estado perdeu as condições de investimentos e melhorias na malha rodoviária. Os gaúchos reclamam e precisam de uma infraestrutura rodoviária moderna, com rodovias duplicadas e bem conservadas. Mas isso não pode ser feito às custas exclusivamente dos contribuintes e da sociedade, que já estão excessivamente sacrificados com impostos e taxas de toda a ordem.

A primeira concessão de rodovias do governo do Estado, que foi um trecho de 204,5 quilômetros da RSC-287, entre Tabaí e Santa Maria, comprovou o benefício do modelo de concorrência pelo menor preço, sem o mecanismo da outorga. Essa licitação teve um deságio de 54% e com previsão de duplicação da rodovia. É a prova concreta, inequívoca, de que é possível fazer um programa de concessão de rodovias com preço de pedágio justo, sem onerar demais o contribuinte.

Além das tarifas altas, muitas outras situações precisam ser enfrentadas e necessitam de tempo maior para discussão, como a localização das praças de pedágio, o modelo de outorga, a redução do valor por quilômetro duplicado, extinção ou reformulação do degrau tarifário, isenção aos moradores dos municípios que sediarem praças de pedágios, criação dos conselhos municipais, e regulamentação do sistema de "free flow".

Situações do passado em nosso próprio Estado, que provocaram anos de intensas disputas e conflitos, bem como experiência de estados vizinhos como do Paraná, nos dão a certeza e convicção que a implantação de um modelo de concessões às pressas e sem a devida e exaustiva discussão com a sociedade, só trará mais dissabor, prejuízos e fuga de investimentos. Portanto, nosso apelo é que o governo do Estado amplie o debate, adie a publicação dos editais e não faça nada sem o aval e a concordância da sociedade gaúcha. Acredito que não seja pedir demais.

Deputado estadual (MDB)