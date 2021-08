As dificuldades dos aposentados durante a pandemia

Agências do INSS fechadas, bancos com horários restritos e atendimentos online foram os grandes destaques durante a pandemia nesse último ano. O Covid-19 impactou diretamente a todos os brasileiros, inclusive os aposentados.

Logo de início, em março de 2020, o INSS fechou as portas para o atendimento presencial e precisou, mais do que nunca, melhorar seu sistema online para que seus segurados não ficassem sem atendimento. Foram lançadas diversas portarias e mudanças no sistema que buscaram facilitar o acesso do portal e possibilitar a concessão e revisão de benefícios de forma remota.

Sendo assim, enganam-se aqueles que pensam que o INSS e o Judiciário brasileiro ficaram inertes nesse último ano. As concessões de benefícios e revisões seguiram a todo vapor. Porém, foi necessário que os segurados passassem a ter uma maior familiaridade com a internet. Isso porque, apesar do impacto econômico, as despesas continuaram para todos e com os produtos e serviços cada vez mais caros, os aposentados, que já encontravam dificuldade no mercado de trabalho, precisaram se reinventar e procurar maneiras de aumentar o benefício recebido.

Apesar dos entraves e das novas dificuldades, sempre é importante relembrar que mesmo com a pandemia, o tempo não parou, em especial para aqueles que se aposentaram há algum tempo.

O prazo para revisão de aposentadoria continua de 10 anos, de modo que, se o segurado optar por aguardar mais um tempo até que o mundo "volte ao normal", pode ser que acabe perdendo o direito a revisão.

Então, o ideal é que os aposentados aproveitem o momento, que já estão vacinados, para correr atrás de melhoras em seu benefício. Isso porque é cada vez mais comum que o INSS conceda aposentadoria com erros, por conta de falhas em seu sistema.

