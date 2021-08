Capital atualiza dados de gases de efeito estufa

Vivemos desafios globais que impactam localmente as sociedades do mundo todo, e a mudança do clima é um deles. Como grandes centros urbanos de consumo, onde se concentram mais de 80% das emissões globais, as cidades têm um papel chave no enfrentamento da crise climática.

Os impactos causados pelas alterações no clima já são sentidos nos centros urbanos e vêm aumentando nos últimos anos. Os principais problemas envolvendo mudanças climáticas e cidades são o aumento de temperatura, ilhas de calor, inundações, escassez de água e eventos extremos.

O 2° Inventário de Gases de Efeito Estufa de Porto Alegre, apresentado nesta quinta-feira, tem fundamental importância na inserção da dimensão ambiental e da sustentabilidade como elemento estratégico no processo de tomada de decisão e na formulação de políticas públicas, planos e programas governamentais. O documento faz uma atualização do cenário das emissões na cidade e identifica alterações e tendências nos padrões das variáveis climáticas mais relevantes para o município.

Conforme demonstra o Inventário, baseado na série histórica de 2016 a 2019, as emissões diminuíram em média 5% ao longo dos anos, com contribuições principais advindas dos setores de Transportes e Energia Estacionária. Como principais resultados, identificou-se que 67% das emissões de Porto Alegre foram oriundas do setor Transportes, 23% de Energia Estacionária e 9% de Resíduos.

Com o conhecimento do perfil das emissões, nosso próximo passo é entender as vulnerabilidades e os riscos climáticos e elaborar uma estratégia de adaptação e um Plano de Redução. Este Plano definirá ações e metas de compensação e mitigação do impacto das mudanças do clima sobre o território, podendo-se evitar, atenuar ou compensar impactos ambientais adversos.

Neste processo, prevemos ainda o monitoramento da eficácia das ações tomadas para que os resultados sejam efetivamente alcançados. Todo este conjunto de medidas amplia a resiliência urbana de Porto Alegre e a insere na vanguarda do desenvolvimento sustentável e da ação climática.

Diretora de Políticas e Projetos de Sustentabilidade da Prefeitura de Porto Alegre