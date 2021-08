Sobre medidas de distanciamento social

O governo do Estado flexibilizou as regras para realização de atividades sociais controladas, como aniversários, casamentos, formaturas, confraternizações e atividades afins, eventos que estavam com medidas mais restritivas desde abril de 2020.

Assim foi criado o Sistema 3As de Monitoramento, que utiliza dados epidemiológicos e de acompanhamento do sistema de saúde para apoiar o processo de tomada de decisão dos gestores. Esse novo sistema de monitoramento possui três indicadores de decisão, os "3 As": Aviso, Alerta e Ação.

Com isso aumenta-se a responsabilidade e a participação dos municípios, que ficam livres para definir protocolos que atendam ao equilíbrio entre a responsabilidade sanitária e o desenvolvimento econômico, sempre com a supervisão do governo do Estado e respeitando os protocolos Gerais Obrigatórios com incidência em todo o Rio Grande do Sul.

Para o setor do turismo a novidade é muito positiva, pois recoloca nos eixos as atividades que até então estavam suspensas. É hora de reorganizar-se e colocar em prática os planos que pareciam muito distantes no início da pandemia. Localmente, na Região das Hortênsias, este mercado está tentando se recuperar.

O uso de máscaras, distanciamento social e higienização constante das mãos com álcool 70% ou água e sabão, continuam sendo essenciais. Frequentadores, organizadores, funcionários, colaboradores e prestadores de serviço devem seguir todas as regras de prevenção à Covid-19.

É necessário que a sociedade participe da retomada dos eventos turísticos e do turismo em si, para que a região cresça em recursos financeiros e para que as famílias que se sustentam dentro deste segmento voltem a ter uma vida normal.

Seguindo a lei e cumprindo os protocolos, é assim que o setor do turismo de negócios e social vai vencer estes tempos de tribulação e deixá-los no passado. É tendo esta responsabilidade coletiva que manteremos a confiança para que os visitantes aproveitem seus momentos de lazer nas Hortênsias. Unidos, fornecedores de turismo e turistas vão conquistar a retomada de verdade.

Gerente do Gramado Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias