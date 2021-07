O ano de 2022 começa agora

Do mesmo modo que as vacinas de 2021 deviam ser encomendadas em 2020, o planejamento para 2022 deve começar agora, desde o início do segundo semestre de 2021. Já é evidente que o coronavírus e suas variantes vão demandar reforço anual, tal como as inúmeras variantes do vírus Influenza, incluindo o H1N1. Já sabemos que as pessoas podem ser reinfectadas e que a imunidade obtida por quem já teve a Covid - e, portanto, por quem já fez a vacina também - vai diminuindo com o passar do tempo.

Enquanto terminamos de vacinar a população adulta em 2021, então, já temos de planejar 2022, sabendo que as vacinas podem evoluir muito, serem aperfeiçoadas, principalmente para terem ação mais abrangente contra as novas variantes que estão surgindo. Estando evidente que a própria economia depende da saúde da população, é hora de o governo federal e os governos estaduais, inclusive, priorizarem a Ciência e a Pesquisa.

O Instituto Butantan, que é do Estado de São Paulo, teve papel fundamental no início da vacinação em todo Brasil, foi o primeiro a produzir os milhões de doses para a arrancada inicial da campanha de imunização federal. O Rio Grande do Sul poderia fazer a sua parte também, investindo no Laboratório Central do Estado (Lacen), antigo Instituto de Pesquisas Biológicas (IPB), que no primeiro ano da Covid -até março de 2021, produziu mais de 200 mil testes para detecção do coronavírus. O que o governo do Estado está esperando para que o Lacen possa ser equipado, tal como o Butantã, para a produção de vacinas e pesquisas também?

Os vírus vieram para ficar e já sabemos o tamanho do estrago que fazem não só em nossa saúde, como em todo o funcionamento da sociedade e da economia local e global. O século XXI é o da informação, da tecnologia e da ciência e os países e estados que não se apropriarem das tecnologias de ponta ficarão para trás, na dependência dos outros, na periferia do mundo.

Esse ano o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) confirmou sua excelência científica internacional com suas pesquisas em física sobre a quinta dimensão. Será que precisamos de mais provas de vida inteligente nas nossas instituições científicas, tão negligenciadas no Brasil? Não temos notícias de que o governo federal esteja planejando 2022 ainda, nem que os Estados estejam investindo em ciência em tecnologia, pois o subaproveitamento do Lacen é gritante.

