Recuperação judicial da pessoa física

Já dizia o ditado popular, que "quem não deve não teme", certo? Mas quando as dívidas ultrapassam todos os limites? Segundo levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, só no primeiro trimestre, a inadimplência superava o número de 60 milhões de brasileiros.

Há um problema de fator social: a absoluta falta de educação financeira. Você se lembra de ter tido alguma aula sobre educação financeira na escola? Não? Pois é, em um país como o Brasil, os governos deveriam pensar em inserir essa matéria nas escolas, pois é algo fundamental para a vida dos milhares de cidadãos. Para as pessoas físicas que estão endividadas, vale o mesmo conceito de educação financeira, gastar o mínimo possível e renegociar, renegociar muito, com seus credores, a fim de colocar sua vida financeira em dia.

Nem tudo são más notícias! Os Procons e diversos fóruns tribunais brasileiros possuem projetos para auxiliar os superendividados. E neste mês de julho foi sancionada pelo Presidente da República, a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), que traz mudanças no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A nova lei traz o respeito ao mínimo existencial, ou seja, objetiva a reorganização e o pagamento das dívidas da pessoa física, que se encontram em estado de absoluta insolvência, mas sem comprometer sua sobrevivência de forma digna.

Na lei, a educação financeira e as boas práticas de consumo passam a ser ainda mais estimuladas, para prevenir que o consumidor seja pego "desprevenido", por exemplo, proíbe propagandas abusivas de empréstimos do tipo "sem consulta ao SPC" ou sem avaliação da situação financeira, bem como obriga os bancos, financeiras e o comércio terão que informar, além do preço e do número de parcelas, o custo total da dívida, o percentual (%) efetivo dos juros mensais, etc. Caso o consumidor superendividado não consiga repactuar suas dívidas administrativamente, ele pode recorrer à Justiça, iniciando um processo e apresentando sua lista de credores e um plano de pagamento de suas dívidas num prazo de até 5 anos, ou seja, uma verdadeira "recuperação judicial" de pessoa física, pois haverá a suspensão de todos os processos na justiça contra o devedor, bem como seu nome será excluído de cadastros negativadores como SPC e Serasa. Detalhe: dívidas advindas de má-fé ou fraude, ou bens e serviços de luxo, não poderão aderir a este tipo de processo.

Advogado