Um Estado eficiente e sem privilégios

A Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 482/2015, que revoga a Lei nº 7.285, de 23 de julho de 1979, que instituiu a pensão vitalícia aos ex-governadores do Rio Grande do Sul. O benefício, que engloba nove ex-chefes do Executivo vivos e quatro viúvas, representa um custo anual de cerca de R$ 6 milhões aos cofres públicos.

Na legislatura anterior, o Parlamento gaúcho já havia dado um passo importante com a aprovação do fim do pagamento do subsídio para os próximos governadores após quatro anos que deixarem o cargo. Mas era necessário avançar e acabar de vez com esse privilégio, pois não há mais a possibilidade da manutenção desta despesa por parte do Estado.

Ao justificar o meu voto favorável à extinção aposentadoria especial de ex-governadores, destaquei que se trata de uma benesse injusta, imoral e inconstitucional e que não cabia mais na sociedade nos dias atuais. O próprio Supremo Tribunal Federal (STF) já havia reconhecido a inconstitucionalidade, anulando a pensão vitalícia para ex-mandatários em diversos outros estados brasileiros. Porém, ainda faltava ao Rio Grande do Sul fazer valer a Constituição Federal de 1988, que autoriza somente pagamento de subsídios para quem ocupa cargo público, eletivo ou efetivo - o que não é o caso de um ex-governador, que não possui mandato eletivo e nem é servidor público.

Cabe ressaltar que a extinção desta benesse não tem como finalidade desmerecer a importância do trabalho realizado pelos nossos ex-chefes do Executivo. Todos eles merecem o nosso carinho, gratidão e reconhecimento. No entanto, estes beneficiários, em sua totalidade, recebem outros subsídios e possuem outras fontes de renda.

Era preciso também fazer justiça com os demais trabalhadores gaúchos. Em nenhuma outra profissão uma pessoa, após apenas quatro anos de atividades, conquista o direito de se aposentar com rendimentos superiores a R$ 30 mil por mês de forma vitalícia.

Além disso, não podemos esquecer que ainda estamos passando por um período de crise, agravada por uma pandemia, e os recursos para investimentos em áreas essenciais são escassos. A sociedade tem cobrado cada vez mais - e com razão - que políticos abram mão de privilégios, porque não tem mais como pagar esta conta.

Portanto, a aprovação do PL 482/2015 é uma grande vitória para todos os gaúchos que, assim como eu, lutam por um Estado eficiente, sem privilégios, e que invista em saúde, educação, infraestrutura e segurança pública.

Deputado estadual (PSL)