Cooperativismo e solidariedade prosperam

Sempre dedicado às causas sociais e com grande destaque entre as entidades gaúchas atuantes no terceiro setor, o Instituto Unicred RS, que é o braço social da Unicred RS, celebra, ao encerramento do primeiro semestre deste ano, significativas entregas para nossa comunidade em diversos pontos do Estado.

Como uma instituição bastante jovem, com menos de cinco anos de atuação, começamos o ano reforçando nosso compromisso com o combate à pandemia. Enquanto enfrentamos novas crises, ampliamos a divulgação de nossa campanha "Coopera Contra o Vírus" e conquistamos mais de R$ 81 mil, doados para oito hospitais de diferentes regiões. Também tivemos a alegria, como aliados com o Movimento Solidário Brothers in Arms, de apoiar o lançamento do livro "Diário de uma Pandemia".

O 2021 foi um ano que já nasceu com a esperança por mudanças, então foi muito importante para nós conquistarmos a certificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), emitida pelo Ministério da Justiça. A partir dela, se tornou possível ampliar ainda mais nossa atuação. Também continuamente atentos para as questões da sustentabilidade, ampliamos nosso compromisso com o meio ambiente no projeto "50 Tons de Verde". A iniciativa teve a finalidade de contribuir com melhorias no Arboreto do Alto Uruguai, localizado na área rural do município de Barão de Cotegipe, considerado o terceiro maior do Sul do País em espécies introduzidas, segundo dados da Embrapa Floresta.

Igualmente compromissado com a educação financeira, especialmente para as novas gerações, o Instituto Unicred RS se prepara para lançar o Unipoupe Online, programa desenvolvido para ensinar sobre finanças aos jovens de 14 a 20 anos em sete municípios gaúchos e na cidade de Campo Grande (MS). A partir dele, serão multiplicados os conhecimentos em educação financeira, que serão repassados para jovens pelos próprios colaboradores da Unicred.

Somos uma organização que promove a transformação social a partir da nossa crença na filosofia cooperativista e no propósito de criar um mundo de prosperidade sem perdedores. E a partir destas e de outras iniciativas, além de muitas que estão por vir, nós do Instituto Unicred RS temos o prazer em reforçar nosso compromisso social, que não para de crescer.

Presidente do Instituto Unicred RS