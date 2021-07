Previdência e o servidor municipal

A Câmara de Porto Alegre concluiu a votação da reforma da Previdência Municipal, dividida em dois projetos: o Projeto de Emenda à Lei Orgânica (PELO) 002/20, que precisaria de 24 votos para ser aprovado, e o Projeto de Lei Complementar do Executivo (PLCE) 018/20, que precisaria de 19 votos para ser aprovado. Como o PLCE 018/20 - que era duríssimo com os municipários, elevando alíquotas para até 22% e diminuindo, dentre outros, aposentadorias e pensões -, já tinha os votos necessários para ser aprovado, assumi a responsabilidade de diminuir os danos e colocar o máximo possível de garantias para a categoria na Lei Orgânica e mitigar os danos do PLCE.

Teria sido irresponsabilidade votar não apenas para marcar posição e ver os servidores amargarem perdas ainda maiores ao se aposentar. Elenco a seguir os principais avanços conquistados com a negociação junto ao governo municipal: Redução das alíquotas de até 22% para 14%; Ampliação na isenção da contribuição previdenciária de 1 para 2,4 salários-mínimos; Aumento do valor das pensões de 50% para no mínimo 60%, mais 10% para cada dependente menor; No regime capitalizado, o valor dos proventos ficará em 90% das maiores contribuições e não mais de 100% das contribuições; Para os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, o valor do benefício por incapacidade permanente corresponderá à totalidade da remuneração no cargo em que se der a aposentadoria. Definição do que compõe a remuneração dos servidores, inclusive com os adicionais, para fazer parte do valor dos proventos de aposentadoria; Regras de transição estarão inseridas na Lei Orgânica; Escalonamento do pedágio, passando de 100% para 50% para quem faltam até cinco anos para se aposentar, 70% para quem faltam até oito anos e 100% apenas para quem faltam mais de oito anos; Integralidade e paridade vão para a Lei Orgânica. Esta é a garantia de que o salário do aposentado será integral e receberá os mesmos reajustes de quem está na ativa.

Assim, diante do cenário que tínhamos, conquistamos avanços para o servidor e o Município ainda terá recursos para investir em setores estratégicos da cidade. O diálogo foi fundamental nesse processo, como deve ser em todos os momentos.

Vereador (PSB) de Porto Alegre