Governador se declara gay

O Brasil já teve presidente de esquerda, de pouco estudo e do sexo feminino, mas, se a nação quiser se sentir como um povo tolerante, precisaria eleger um presidente negro, ou um deficiente, ou um índio ou um homossexual. Veja-se o caso de um presidente gay, isso seria possível no Brasil de hoje?

O Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos coletava denúncias de ataques contra homossexuais. No período de 2017 e 2018, registrou-se queda nas denúncias de 67,4%. Mas os casos de violência contra gays ainda são volumosos.

Os estados que obtiveram o maior número de casos de violência foram Paraíba, Piauí e Goiás. Mas São Paulo e Rio de Janeiro também tiveram índices elevados, de acordo com matéria veiculada pelo site da FGV DAP, escrita por Danielle Sanches, Andressa Contarato e Ana Luísa Azevedo. Conforme se verifica nos gráficos e mapas organizados pelas jornalistas, o RS está entre os dez estados com maiores números de violência contra homossexuais. E o ONG Grupo Gay da Bahia, entrevistado por elas, revelou o assassinato de um gay a cada 19 horas no Brasil.

Com base nesses dados, não faz nenhum sentido a crítica de várias pessoas nas redes sociais de que o governador do RS teria tentado se autopromover ao se declarar homossexual, como se ele estivesse agindo assim apenas para estar na mídia e, de sobra, angariar milhões de simpatizantes a uma possível campanha à Presidência da República. Devido à intolerância e ao ódio contra o outro, é mais provável que ele perdesse milhares de votos e talvez até inviabilizasse futuras campanhas.

Eleger-se vereador e talvez até deputado sendo homossexual talvez seja possível, porque devem existir contingentes de pessoas tolerantes o suficiente, mas ganhar uma eleição para presidente da República se declarando homossexual talvez não seja. Ainda há muito preconceito no Brasil.

Por causa dessas reflexões, é muito provável que o governador do RS apenas e tão somente tenha feito um desabafo de boa-fé, sem nenhuma intenção que não fosse bonita e humana. E por isso merece todo o respeito. Ademais, ainda que lhe prejudique em grandes campanhas, deve contribuir para que algumas pessoas passem a ter respeito pelo diferente.

