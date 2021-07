Cooperativismo e a comunidade

O cooperativismo é baseado em sete princípios: adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação econômica, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e o interesse pela comunidade. O 7° princípio, que é o interesse pela comunidade, direciona as cooperativas a estarem inseridas na vida das localidades onde atua, tornando-as assim parte viva das sociedades e também responsáveis pelo bem comum de todos que ali residem.

A Unicred Porto Alegre tem baseado sua atuação neste princípio desde sua fundação. Por ser uma instituição financeira cooperativa exclusiva para profissionais da área da saúde e empresas, que permitam vínculo associativo, tem no seu DNA este compromisso.

Ao trabalhar junto ao profissional de saúde, permite a este profissional uma vida financeira mais organizada, sem vendas de produtos bancários e, sim, de consultoria financeira aliada a produtos financeiros, visto que não visa lucro.

A empresas, por exemplo, concede crédito com taxas e juros abaixo do mercado para que possam equipar seus parques tecnológicos de saúde. Com isto, a Unicred Porto Alegre está fazendo diferença nas comunidades de forma direta.

E a partir do olhar da presidência e conselhos de administração e fiscal, em conjunto com a diretoria executiva, entende-se que o dever da instituição é ampliar o que é norteado pelo 7º princípio do cooperativismo, por isso, o olhar para responsabilidade social é muito forte e presente. O que foi reforçado ainda mais neste novo cenário de dificuldades sanitárias e econômicas que o País vem enfrentando, principalmente para atender àqueles em situação de maior vulnerabilidade.

A cooperativa tem programas permanentes como: a disseminação de informações e a desmistificação a respeito da doação de órgãos e tecidos em parceria com diversas outras instituições que trabalham com e por esta causa; e o Projeto Pescar, que visa oportunizar, para jovens em vulnerabilidade social, oportunidade para se desenvolverem profissionalmente e que isso reflita em suas vidas. Movida pela pandemia, ao longo de 2020 e no primeiro semestre de 2021, a instituição realizou ações emergenciais com foco na população mais vulnerável de forma direta e indireta, como doações para entidades e hospitais que atendem esta população. Este é o nosso interesse, estar sempre presente junto às comunidades!

Presidente da Unicred Porto Alegre