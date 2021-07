Riquezas entregues à iniciativa privada

A aprovação da Medida Provisória (MP) que viabiliza a privatização da Eletrobras, na Câmara Federal, é mais uma ação coordenada para o repasse de riquezas do País à iniciativa privada. Foi a Eletrobras que tirou o Brasil da escuridão, não só no início da década de 1960, mas ainda hoje, como no apagão vivenciado em 2020 pelo Amapá, que superou a situação por meio da Eletronorte. E, ao contrário do que diz o governo Bolsonaro, a entrega da maior empresa energética da América Latina irá gerar aumento no valor da conta de luz.

A alegação de falta de fôlego para investimento é outra mentira. Só em 2020, o lucro líquido da Eletrobras ultrapassou R$ 6,4 bilhões. O que está acontecendo é recorrente quando algum governo decide liquidar uma estatal: precarizar serviços e deixar de investir, alegando falta de caixa. Foi exatamente o que ocorreu com a companhia a partir de 2018.

Em nível estadual, o governador Eduardo Leite (PSDB) segue a mesma cartilha ao transferir o controle sobre o fornecimento de água e energia, dois serviços básicos para a sociedade. Após entregar a CEEE, prepara a venda do controle acionário da Corsan, além do Banrisul. Assim, o governo do PSDB cumpre sua agenda neoliberal e descumpre o que prometeu na campanha eleitoral, quando garantiu que a empresa de saneamento e o banco continuariam públicos.

Na Capital, Sebastião Melo (MDB) envia projeto de privatização da Carris, que completou 149 anos. Em 1999 e 2001, a companhia já foi considerada pela Associação Nacional dos Transportes Públicos a melhor empresa de ônibus urbano do Brasil. Mais uma vez, a justificativa recai sobre o desempenho negativo dos últimos anos. Mas foram sucessivas administrações do MDB de Melo que ajudaram a reverter o lucro em prejuízo. A importância da Carris ficou mais evidente na pandemia. Foram os ônibus da empresa que assumiram as linhas abandonadas pela iniciativa privada.

A ofensiva de entrega do patrimônio público em meio a uma pandemia atenta contra a soberania nacional. Temos a obrigação de lutar contra essa política que ataca os serviços públicos, seus servidores e tudo que é público, entregando à própria sorte o povo brasileiro, em especial aqueles que mais necessitam das políticas públicas. Não podemos ficar na mão do privado. Exigimos soberania e justiça social.

Presidente do Sindicato dos Servidores de Nível Superior do RS (Sintergs)