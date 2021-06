Sobre jornalistas e as mulheres

O episódio ocorrido em Guaratinguetá (SP) onde o presidente Bolsonaro xingou a jornalista Laurene Santos, repórter de TV local, mandando-a "calar a boca", proferindo palavras de baixo calão à rede jornalística por ela representada, mostra duas das mais conhecidas faces da maior autoridade da nação brasileira: a primeira, é seu ódio aos jornalistas à imprensa livre, a tudo que posso divulgar com isenção a verdade; a segunda é a sua preferência por atacar as mulheres, exibindo um comportamento machista e extremamente desrespeitoso.

Não há quem possa ficar indiferente a tais atitudes, até porque essa postura representa o que há de pior no comportamento de um político, que são o autoritarismo totalitário, a discriminação e a ojeriza aos meios de comunicação que tem como compromisso e missão a informação à sociedade.

Quando se vive no País em que a tragédia das infecções e mortes pela pandemia atinge níveis alarmantes, é comum que se esqueça o comportamento agressivo e antidemocrático do presidente da República. Entretanto, quando as cenas do seu comportamento aparecem, como nesse caso ocorrido em Guaratinguetá, o choque é inevitável e a revolta também. O que justifica os veementes protestos, através de notas, das Associações Brasileira (ABI) e Riograndense de Imprensa (ARI), da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), do Observatório da Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Comissão Nacional de Mulheres da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

Eu, como filho de jornalista, com sólida formação democrática, não posso calar ante tamanho descalabro, ante tanta arbitrariedade, ante tamanha ofensa a valores e princípios. Pronunciei-me na Câmara de Vereadores contra esse destempero nefasto e concluo: o que esperar de um presidente que, negando a ciência, permitiu a morte de mais de meio milhão de brasileiros, não tendo sequer a decência de lamentar publicamente, e com alguma piedade, a tragédia que ele contribuiu para causar? O que esperar de quem incentiva o não uso de máscaras, debocha das vacinas, tenta penalizar governadores e prefeitos que adotam medidas mais duras para evitar novas contaminações? O certo é que não podemos mais aceitar sem protestar!

Vereador de Porto Alegre (PSOL)