Integração e união pela retomada

O retorno do PIB aos patamares pré-pandemia, o boom no preço das commodities e a recente quebra de recordes na Bolsa trouxeram injeção de ânimo à economia brasileira. São sinais de que há um caminho para a retomada e que devemos ter cuidado para não obstruí-lo. Pelo contrário, precisamos estimulá-lo.

Esse resultado se deve a uma conjunção de fatores. Passa pela concessão do auxílio emergencial, que garantiu renda aos mais pobres. Pelo socorro federal aos estados e municípios, que evitou o colapso dos serviços. Pelos instrumentos de estímulo à manutenção das empresas e dos empregos, que evitou impacto ainda maior no setor produtivo. E, sobretudo, pela capacidade que as pessoas tiveram de se adaptar à crise, reprogramar suas atividades e construir alternativas para seguir em frente.

Muitas dessas soluções propostas pelo poder público, no entanto, são emergenciais e não se sustentam a longo prazo. Para que a atividade econômica se mantenha ascendente é preciso aprovar reformas federais estruturantes, como a administrativa, avançar com as privatizações e concessões, resolver gargalos de infraestrutura, entre outras medidas importantes.

No primeiro semestre, a Federasul levantou muitas dessas demandas junto a lideranças empresariais de todas as regiões do Estado, em um trabalho que denominamos Jornadas de Integração. O resultado é uma lista de prioridades para destravar a economia, abrangendo diversas áreas, como infraestrutura e concessões de rodovias. As demandas e as possíveis soluções foram entregues em mãos ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador Eduardo Leite.

O presidente Bolsonaro pediu que os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, analisem cada item da pauta que diz respeito ao governo federal. Mesma atenção teve o governador Eduardo Leite, que recentemente apresentou um robusto plano de investimento para as estradas gaúchas, contemplando obras de pavimentação e duplicação, entre outras melhorias.

A Federasul entende que a retomada do desenvolvimento exige cooperação e união. Por isso, somos parceiros em todas as ações que visem à melhoria do ambiente de negócios, promovam as reformas estruturantes e ampliem a nossa competitividade. Sempre que for pelo bem do Estado, contem com a nossa Federasul!

Presidente da Federasul