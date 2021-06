Vacinação contra Covid-19 avança!

A celeridade na vacinação aumentou no mês de junho. As dificuldades enfrentadas em maio decorrentes de entregas frustradas, problemas de produção e atrasos no recebimento de insumos para a fabricação dos imunizantes, foram superadas.

Passamos a contar com a disponibilização de mais duas outras vacinas (Pfizer e Janssen) e houve a flexibilização da fila de vacinação com a liberação por faixa etária ao mesmo tempo em que o restante do grupo prioritário estava sendo imunizado. Somente em um único dia (17), 2,2 milhões de doses de vacinas foram aplicadas em 24 horas. É o maior número desde o início da campanha de imunização contra o coronavírus no País. Um recorde diário que, sem dúvida, deve ser exaltado.

Mantendo previsibilidade e velocidade na disponibilização de vacinas e com capacidade instalada, segundo o Ministério da Saúde, de imunizar 2,4 milhões de brasileiros por dia, talvez possamos lograr êxito na previsão do ministro Marcelo Queiroga de vacinarmos com a primeira dose todos os brasileiros acima de 18 anos até o final de setembro.

Nosso Estado tem apresentado números meritórios desde que foi iniciada a vacinação contra a Covid-19, imprimindo ritmo e transparência na distribuição dos imunizantes recebidos. Segundo estimativa do governador Eduardo Leite (PSDB), toda a população gaúcha acima de 18 anos será imunizada com a primeira dose até 20 de setembro.

Lembramos que a importância da vacinação não está somente na proteção imunológica individual, mas sobretudo na sua aplicação de forma coletiva e na possibilidade de contenção da transmissibilidade da doença.

É fundamental, também, reforçar a importância de receber as duas doses da vacina, quando preconizada, para a completa imunização.

Enquanto segue a vacinação, indubitavelmente nosso principal recurso medicamentoso contra o coronavírus, reiteramos a importância da manutenção dos protocolos protetivos individuais - usar máscaras, lavar as mãos, manter distanciamento social - sabidamente eficazes e imprescindíveis para assegurar menor risco de contágio.

Presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs)