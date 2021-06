Turismo urbano de negócios

No dia 6 de fevereiro de 1896, na cidade de Detroit, Michigan (EUA), o jornalista Milton Carmichael foi trabalhar no Detroit Journal, com grande influência no mundo dos negócios da cidade. Ao analisar o comportamento e o perfil dos empresários locais, o jornalista percebeu a existência de um clima de salve-se quem puder entre os principais setores da economia.

A competição entre algumas atividades era predatória, quase suicida com guerras de preços e falta de diálogos. O setor de hotelaria, era o mais individualista possível.

Cada empresário insistia em olhar para o seu próprio interesse, sem gestão profissional, ignorando os desafios do ambiente negócios em que estava inserido.

A estratégia de comercialização, por exemplo, incluía um dono de hotel ou seu representante visitando potenciais clientes em outras cidades, ação copiada pelos concorrentes diretos e indiretos. Ações de varejo que não aumentavam o mercado e nem aumentavam os fluxos de visitantes, com baixa rentabilidade. Em 1896, Detroit, recebia muitos homens de negócios que chegavam para participar de reuniões de trabalho, gerando aumentos das ocupações dos hotéis, consumos nos restaurantes, bares, boates, táxis, entre outras atividades.

A cidade estava iniciando o turismo de negócios e eventos no século XIX, como uma nova atividade econômica. Não existia estratégia conjunta e a cidade deixaria de receber milhões de dólares por não ser capaz de atrair fluxos de visitantes e gerenciar a vinda de vários tipos de eventos.

Não possuíam o reconhecimento de que juntos teriam mais forças no mercado, com ação integrada de forma coletiva, promovendo o destino/cidade e não os interesses individuais.

Ao fazer a leitura inédita do ambiente de negócios, Milton Carmichael apontou aos empresários locais a necessidade de rever estratégias "burras e individualistas "para discutir e analisar o problema de atrair visitantes.

A visão estratégica demonstrada pelo jornalista, falecido em 1948, influenciou a criação do primeiro escritório de captação de eventos do mundo, algo inédito para o final do século XIX. No século XXI, são mais de 100 no Brasil e no Rio Grande do Sul apenas 5. Por quê? As lideranças aprovam? São reflexões. Podem ser úteis. Pensem nisso.

Economista