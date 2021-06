Porto Alegre está doente

A pandemia da Covid-19, que já ceifou mais de 500 mil vidas brasileiras, não é o único problema grave negado por terraplanistas e o movimento anticiência. Seus argumentos são velhos conhecidos da luta ambiental: "a economia vem primeiro", "o aquecimento global (como a pandemia) é uma farsa" e "tem desmatamento? Tem, mas não é tudo isso aí" são paralelos que me ocorrem no momento.

Acontece que, ao contrário do que o negacionismo ambiental apregoa, o desmatamento e a degradação não são um resfriadinho, o aquecimento global não é uma conspiração e um meio ambiente saudável não antagoniza a economia, porque uma vez extinta, a humanidade não será capaz de produzir riqueza alguma.

O governo Bolsonaro atua contra o meio ambiente quando trabalha pela expansão dos agrotóxicos, faz vista grossa para as queimadas, abriga grileiros de terra e traficantes de madeira, trabalha para privatizar as águas e a Eletrobras e contribui com o processo iniciado por Michel Temer (MDB), permitindo que a mineração acelere de forma desenfreada.

Em Porto Alegre, convivemos com um Guaíba que está em todos os cartões-postais, mas que no dia a dia luta para permanecer vivo. Temos uma enormidade de arroios cuja estrela é o Dilúvio que conta com o carinho de todos os porto-alegrenses, mas que ninguém arrisca tocar as águas.

O arboricídio cometido pelos últimos governos vem derrubando Porto Alegre no ranking das capitais mais arborizadas do País, algo que contribuía para o controle da poluição, do clima e para uma estética mais acolhedora em nossa cidade. A reforma da nossa orla, necessidade antiga da cidade, dá pistas dessa lógica, com uma arquitetura fundamentalmente baseada no concreto e a menor quantidade possível de árvores.

Junte o grotesco "autolicenciamento" ambiental para empreendimentos, o descontrole na manipulação dos índices construtivos previstos no Plano Diretor da cidade, além do famigerado projeto de abertura de uma cava de carvão nas cercanias da Região Metropolitana e temos apenas parte dos enormes problemas ambientais que poderiam ser evitados dando um pouco mais de foco à civilização.

Não há planeta saudável nem economia forte sem um meio ambiente harmônico e uma população alimentada, abrigada, saudável e feliz. E sem um planeta saudável, não há futuro. Equacionar essa condição tem que ser nossa diretriz número um.

Vereador em exercício de Porto Alegre (PT)