Uma frente em favor da vida

Há 15 meses o mundo convive uma pauta única: a Covid-19. No Brasil e no RS não tem sido diferente. A letalidade da pandemia impôs um compromisso de todos nós em favor da vida. Neste contexto, a Assembleia Legislativa é um importante vetor na busca de soluções e de alternativas para mitigar os efeitos desta crise sanitária.

Entre as prerrogativas dos deputados está a criação de frentes parlamentares para unir forças e chamar a atenção para problemas que impactam nosso Estado. Por isso, instalamos a Frente Parlamentar Testagem pela Vida a fim de estimular a adoção de testes em massa com apoio técnico do Cremers e do Simers.

A Covid marcará nossa geração pela perda de vidas, extinção de empresas e de empregos e pelo aumento da miséria. A testagem em massa é uma medida estrutural inquestionável para o combate ao vírus porque gera informação precisa e localizada, permite avanços significativos, contribui para a saúde pública e para a saúde financeira das famílias. A Frente Parlamentar é uma coalizão em torno de uma política que beneficiará a todos. A maior escaramuça do vírus são os contaminados assintomáticos. Sem medidas de testagem abrangentes o contágio permanecerá inalterado. Identificar e isolar as pessoas contaminadas é medida eficiente no combate à pandemia.

A testagem em massa é um importante também para as empresas que operam com capacidade limitada e poderão adotar o método regularmente de todos os funcionários. Isso permite isolar os contaminados, prevenir o contágio entre os familiares e amigos gerando mais controle e informação de qualidade, ampliando a prevenção. Ampliar e intensificar a testagem também vai fortalecer o sistema 3As adotado pelo governo do Estado porque as estruturas de saúde terão maior proteção. Dispondo de melhores números e maior controle, remove-se do horizonte as penosas medidas de isolamento social extremas adotadas desde o ano passado.

A pandemia impôs o fechamento de milhares de empresas e de empregos atingindo a dignidade de chefes de família impedidos de prover o sustento dos filhos. As falências também acabaram com sonhos e soterraram investimentos de uma vida inteira de milhões de empreendedores.

Esta Frente Parlamentar não tem partido ou ideologia. Tem o objetivo de buscar o retorno à normalidade para que possamos trabalhar, nos divertir e voltar a conviver com nossos afetos.

Deputado estadual (PSL)