A pandemia segue matando as empresas!

Como anda a saúde da sua empresa? Boa? Daquele jeito ou respirando com a ajuda de aparelhos? Os efeitos devastadores da crise causada pela Covid-19, além de cruelmente ceifar 500 mil vidas brasileiras, também está matando centenas, senão milhares de micro e pequenas empresas, dos mais variados setores.

Uma prova disso é o recente levantamento de dados realizado pelo Serasa/Experian, que apontou, no último mês de maio, um forte crescimento do número de pedidos de falência e de recuperações judiciais, números estes que impactaram de forma mais incisiva nas micro e pequenas empresas do setor de serviços. Mas o que é falência ou recuperação judicial?

Na prática, a falência é a morte da empresa, e no processo falimentar é realizado um levantamento de todas as dívidas, e, posteriormente, a venda de seus bens para pagar os credores. Por sua vez, a recuperação judicial é um processo onde a empresa - economicamente viável, mas em crise - pede ajuda à Justiça para superar a situação de crise, mantendo suas atividades, os empregos dos funcionários, a circulação de bens e serviços, pagamento de impostos etc. Para se ter uma ideia, só em maio, 92 empresas no Brasil buscaram socorro por meio da recuperação judicial, um crescimento de saltar os olhos, num percentual de 48, 4% comparado ao mês de abril, que registrou 62 pedidos.

E a partir de agora, cabe uma reflexão: além da pandemia, o que está fazendo os negócios irem à bancarrota e o que está matando nossas empresas? Desde que a pandemia começou, há 15 meses, as dívidas seguem se acumulando, seja por deficiência de geração de caixa para enfrentar esse período de dificuldade, ausência de planejamento financeiro, inexistência de boas garantias para oferecer aos bancos em troca de um financiamento, seguidos atos de má gestão na condução dos caminhos da empresa.

Para sair dessa crise, além da vacinação da população, que gradativamente fará a economia voltar ao patamar pré-pandemia, as médias, micro e pequenas empresas devem ter em mente que boas práticas de gestão dos negócios, aliadas à muita criatividade focada no crescimento, com responsabilidade fiscal e financeira, são os aliados-chave para a retomada dos bons negócios.

Advogado