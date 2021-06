O certo é fazer o certo

"A missão do político não é a de agradar a todo mundo." Por falar assim, a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher concluiu seu governo com a aprovação de apenas 24% da população. Por agir assim, anos depois, passou a ser apontada como uma das chefes de estado mais competentes do Reino Unido em décadas. Governar é isso: tomar decisões difíceis e ser cobrado por elas - e não agir ao sabor do vento, em busca do aplauso fácil.

A pandemia pôs à prova as virtudes e defeitos dos governantes. Uns acertaram mais, outros menos. Nossa geração estava aprendendo a lidar com um vírus novo e letal - portanto, equívocos são naturais e as correções de rumo permanente são necessárias. Pecado mortal nisso tudo é desviar do que é certo e tentar agradar a chamada opinião pública. Incorrer nesse erro levou governos e reputações à ruína.

Se olharmos os óbitos por 100 mil habitantes, veremos que todos os governadores que tentaram "lacrar" durante a pandemia, falando muito e fazendo pouco, registram média de mortes acima do resto do País. Nota 10 para os discursos e, no máximo, um 5 para a efetividade das ações.

Sou prefeito em quinto mandato e nunca havia passado por tantas dificuldades ao mesmo tempo. Também poucas vezes havia sido tão criticado. Quando a circulação do vírus ainda era baixa e decidi manter o comércio de São Gabriel aberto, fui considerado por muitos um negacionista e rebelde a atentar contra ordens superiores. A decisão não implicou em aumento excessivo do número de casos, mas fez com que a geração de empregos em 2020 fosse positiva, enquanto no resto do Estado ficou no vermelho.

Quando as redes sociais estavam infestadas de promessas políticas sobre compra direta de vacinas, fiquei de fora do movimento. Novamente era o genocida da parada, mas achava que a ação era inócua e decidi investir recursos e energia na ampliação dos leitos hospitalares. Acho que acertei, pois, até agora, só chegaram as vacinas do governo federal.

Não fiz tudo certo, muito pelo contrário. Mas, como tantos outros gestores, felizmente posso deitar tranquilo a cabeça no travesseiro todas as noites. É o privilégio daqueles que, durante toda a crise, não pegaram um real alheio, não colocaram a política acima da saúde e não se omitiram de decidir - independente do que as redes, os formadores de opinião ou forças partidárias fossem pensar.

Pode passar o tempo que for, mas o certo segue sendo fazer o certo.

Prefeito de São Gabriel (PL)