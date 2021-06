Desafios do esporte após a pandemia

A pandemia tornou ainda mais evidente a importância do esporte na vida de todos nós. Conforme a ciência tem demonstrado, a prática de exercícios físicos de forma regular e moderada fortalece o sistema imunológico e ajuda a evitar o desenvolvimento de comorbidades que agravam os efeitos do coronavírus.

Porém, muitas pessoas, devido ao momento, tiveram de abandonar sua rotina de exercícios. Além disso, tiveram sua saúde mental prejudicada, pois poucas coisas na vida são mais benéficas para a mente do que a prática esportiva.

Mas precisamos olhar para a frente e para todos. O poder público precisa agir. É necessário trabalhar o esporte a partir de três vieses: educacional, econômico e, sobretudo, no que diz respeito à saúde.

A retomada de uma rotina saudável, em especial para os que venceram a Covid, é urgente. Neste sentido, cabe às secretarias estaduais e municipais do Esporte e Lazer incentivar a retomada geral oferecendo oportunidades, locais, equipamentos e programas específicos a fim de fomentar e facilitar tal prática.

Ao longo de minha trajetória, sempre defendi o esporte como forma de promoção da saúde física e mental, além de considerá-lo um poderoso instrumento de inclusão social e desenvolvimento da cidadania.

O Plano Nacional do Desporto, do qual fui relator enquanto deputado federal, tem como diretrizes básicas garantir o acesso à prática e à cultura da educação física e do esporte nas escolas de educação básica, promovendo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes; incentivar a prática da atividade física e do esporte, de forma a promover a saúde e a qualidade de vida dos jovens, adultos e idosos; além de promover o esporte de alto rendimento para projetar o Brasil como excelência mundial.

As metas são importantes, mas é preciso tirá-las do papel. É hora de garantir aos gaúchos este direito e apoiar o esporte do Rio Grande do Sul em todos os níveis e modalidades. E só será por meio de um trabalho sério e consistente, que vamos fazer valer o direito das pessoas à prática esportiva, em qualquer idade, condição ou tempo.

Secretário estadual do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul