O centenário de Fernando Ferrari

Há 100 anos, no dia 14 de junho, nascia, em São Pedro do Sul (RS), Fernando Ferrari. Formou-se em Contabilidade, Economia e Direito e exerceu a atividade política durante 16 anos, entre os anos de 1947 e 1962. Na política, inicialmente, elegeu-se, para o período 1947-1950, deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) - partido no qual foi um dos ideólogos e fundadores -, tendo sido o relator da Ordem Econômica e Social da Constituição do Rio Grande do Sul.

Entre os anos de 1951 e 1962, foi deputado federal, obtendo, em 1958, uma das mais expressivas votações de todo o Brasil, aproximadamente 148 mil votos - diga-se de passagem, na ocasião essa votação representou cerca de 12,5% do colégio eleitoral gaúcho. Na Câmara dos Deputados, Ferrari foi várias vezes líder do PTB e do bloco da minoria, bem como ficou reconhecido como o maior defensor do trabalhador rural e da reforma agrária.

Em 1960, Ferrari, inconformado com os rumos políticos do País e a corrupção em nível federal, candidatou-se à vice-presidência da República, lançando a Campanha das Mãos Limpas. Não logrou êxito, mas uma das consequências da referida campanha foi a fundação do Movimento Trabalhista Renovador (MTR), cujos princípios básicos eram alicerçados na harmonia das relações sociais de produção, na economia cooperativa e solidária, no nacionalismo e na sinergia entre Estado e mercado. Em 1962 concorreu ao governo de seu Estado, não obtendo vitória eleitoral.

Em maio de 1963, aos 41 anos, um desastre aéreo interrompeu a trajetória política de Ferrari. Dois importantes legados foram deixados por ele: o Estatuto do Trabalhador Rural - pilar do processo da reforma agrária em nosso País - e as Mãos Limpas de homem político, combativo, coerente, honesto e idealista.

Ao longo dos últimos 100 anos, o Brasil passou por transformações substanciais nas esferas política, econômica e social. Intercalamos períodos de turbulências políticas e regimes de exceção com democracia, deixamos de ser uma economia subdesenvolvida e passamos a figurar no seleto grupo dos 10 maiores PIBs mundiais e houve avanços, ainda que tímidos, nos indicadores sociais e na distribuição da renda.

Ferrari dedicou sua vida política a propor ações e leis que contribuíram para que as referidas transformações ocorressem.

Professor aposentado da Ufrgs e pesquisador do CNPq