Porto Alegre e o Dia do Meio Ambiente

O coronavírus trouxe impactos em escala global, da saúde à economia. Mas, se podemos tirar algo positivo de uma situação tão adversa, é a chance de nos reinventarmos individualmente e como sociedade.

Quando nos vimos limitados às nossas casas, valorizamos ainda mais nossas áreas verdes, a qualidade do ar que respiramos e o meio ambiente. É também nesta direção que caminham as cidades do futuro.

Não é mais preciso viver em um grande centro urbano para se ter as melhores oportunidades. O trabalho remoto expandiu o leque de possibilidades de moradia. Investir no verde é investir em qualidade de vida, é a certeza de atrair e reter novos talentos.

Porto Alegre, aliás, se credencia para o futuro. Temos 684 praças urbanizadas, nove parques urbanos, quatro unidades de conservação, um lago natural incomparável. Esse patrimônio nos diferencia das demais capitais. Mas precisamos cuidar mais das nossas áreas verdes, valorizar esse potencial, viver em harmonia, gerando sustentabilidade para sua proteção.

Por isso, na semana mundial do Meio Ambiente, a primeira secretaria municipal do País destinada exclusivamente ao tema está se reinventando, se qualificando. Agora somos Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Reunimos em uma única pasta as políticas ambientais, de planejamento urbano e licenciamento.

Preservar e proteger, com o uso sustentável, são os pilares desta gestão que já podem ser visualizados em diversos projetos. Dos maiores, que possibilitam uma nova relação com o Guaíba, qualificando a orla, a projetos menores, que criam novos espaços verdes, como o uso sustentável dos terraços dos edifícios e das diversas sobras de terrenos espalhados pela cidade.

Ainda existem inúmeros desafios, mas temos convicção de que com um time qualificado de servidores apaixonados por Porto Alegre, iremos transformar a cidade que vivemos na cidade que queremos!

Secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre