Como transformar informação em ações de negócio

Mais do que ter informações, empresas precisam saber lidar com elas. O tratamento e aproveitamento dos dados é, com certeza, mais relevante para a geração de resultados do que o simples armazenamento dos materiais. Resumindo, dados abundantes nem sempre são garantia de boa gestão. Dados bem analisados, sim.

Assim, a melhor estratégia é sempre manter o foco no que é primordial ao negócio, e adequar as grandes quantidades de dados trazidas de todas as fontes para afunilar, azeitar e potencializar estratégias de marketing, gerenciamento de pessoal, vendas etc.

Neste alinhamento, vale contar com o auxílio de tecnologias como as de Business Intelligence e Business Analytics. E, para melhor usá-las, seguem dicas:

Primeira: usar um sistema de BI ou BA levando em conta somente números e reportes obtidos é subutilizar a tecnologia, que entrega não dados puros, mas poder de análise. Isso é determinante para ações efetivas.

Segunda: tecnologias de análise de dados são aptas a captar informações de fontes diversificadas, o que traz maior poder analítico para todos os setores corporativos.

Terceira: seja qual for a tecnologia, a chave para obter melhores resultados é saber usar. É preciso capacitar os profissionais que usarão a solução para obter o melhor resultado.

Finalizando, é bom não restringir a tecnologia a gestores. Inteligência de dados deve ser tratada em âmbito mais amplo, empoderando usuários de todos os setores para melhoramento geral de decisões e ações.

CEO da BIMachine