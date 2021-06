Eventos atraem visitantes segmentados

Todos nós reconhecemos as possibilidades de atrair visitantes a partir de um Calendário de Eventos nos municípios turísticos em qualquer parte do mundo. Em 1896, a cidade de Chicago/EUA, importante polo industrial, criou o primeiro Convention Bureau-Escritório de Captação de Evento, para tentar resolver a sazonalidade e a inconstância da demanda de visitantes de sexta a domingo. Em nosso Brasil, existem organizações especializadas no importante segmento de Turismo de Negócios e Eventos, um dos mais prejudicados com a pandemia da Covid-19.

No Rio Grande do Sul, o Aplicativo Turismo RS lançado no Festuris-Gramado em 2015, destacou o Calendário de Eventos Turísticos, conforme legislação específica que cadastra os eventos nos 497 municípios gaúchos. Infelizmente, com as constantes mudanças nos órgãos oficiais de turismo, o importante segmento não está tendo os apoios necessários para continuar atraindo visitantes, principalmente nas cidades que criaram os seus Convention Bureaux-CVBx: Porto Alegre e Região; Gramado/Canela; Bento Gonçalves; Caxias do Sul; Pelotas e Santa Maria.

Convém salientar que os CVBx são mantidos pelos hoteleiros, centros de eventos e exposições, empresas, organizadores de eventos, agentes de viagens, restaurantes, transportadores e algumas empresas do comércio e serviços do núcleo receptor. Com ausências de visitantes, os eventos diminuíram. Ainda bem que os trabalhos para captação de congressos e convenções, entre outros tipos de eventos, para 2022, 2023 e mais, não pararam. É uma árdua tarefa, profissional e técnica. Além disso, é fundamental e estratégico para o desenvolvimento da economia do turismo. Existem vários tipos de classificação de eventos, a saber: culturais, científicos, comerciais, sociais, desportivos, gastronômicos, lazer e turísticos, quando atraem visitantes. Destacam-se os seguintes: Conferência: Exposição de um tema de interesse geral, por especialista de elevado destaque e amplo conhecimento da matéria, dirigido a determinado público; Congresso: encontro desenvolvido pelas entidades e/ou com apoios, para apresentações e debates de assuntos atuais e de interesses específicos de determinadas categorias profissionais. Geralmente, são anuais e relevantes para atraírem visitantes nacionais e internacionais; Feiras e Exposições: são eventos comerciais com participações de produtores e consumidores, com possibilidades de compras e vendas. Existem as Mostras e Salões com tamanhos reduzidos possibilitando a promoção de bens e/ou serviços; Mesa-redonda: evento com as participações de técnicos e profissionais que debatem temas relevantes para entidades profissionais; Palestra: com interesse específico para determinado grupo e com menor formalidade; Seminário: evento técnico ou profissional constituído de grupos que discutem aspectos diferentes do mesmo tema específico, inclusive dividindo em grupos menores para apresentações ao grupo maior; Simpósio: com participações de várias pessoas abordando aspectos de um determinado tema problemático. Os tipos de eventos contribuem para o planejamento e a estruturação da oferta do Turismo de Negócios e Eventos, assim como, são capazes de atrair visitantes, principalmente utilizando os equipamentos e serviços turísticos. São excelentes opções para diminuir a inconstância da demanda turística. Será? Respeitam-se todas as opiniões contrárias. São reflexões. Podem ser úteis. Pensem nisso.

Economista e mestre em Comunicação Social