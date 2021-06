Cuidar do ambiente é compromisso de todos

A temática ambiental faz parte do nosso dia a dia. Cada atitude, desde a separação do lixo em casa até o uso racional dos recursos naturais, terá algum reflexo no meio ambiente. A premissa de agir com responsabilidade vale para os cidadãos e para as iniciativas pública e privada. As empresas têm o compromisso de fomentar o desenvolvimento sustentável, combinando suas práticas com o propósito de melhorar a vida das pessoas e deixar um legado para as futuras gerações.

Alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para 2030, a Braskem assumiu novos compromissos na construção de um futuro melhor para a sociedade. Mas para que o futuro seja melhor, as ações precisam começar agora, no presente, e de forma conectada. Na Braskem, muitas das iniciativas relacionadas aos cuidados ambientais extrapolam a área de produção e já fazem história.

A empresa foi pioneira na criação do I'm Green, um plástico feito da cana de açúcar que reduz as emissões dos gases que causam o efeito estufa. Este ano a produção completa 10 anos e e terá sua produção no Polo de Triunfo ampliada. Além disso, está investindo na produção do I'm green a partir da reciclagem de plásticos pós consumo. Para gerar benefícios sociais e ambientais, a empresa apoia cooperativas de reciclagem, com aumento do volume de plásticos reciclados e melhoria da renda dos trabalhadores.

Cuidar também é preservar, é despertar novos olhares para o nosso entorno e, assim, valorizar a natureza que está logo ali, ao nosso alcance. Foi com esse objetivo que no dia 4 de junho de 1991 foram inaugurados a Estação Ambiental Braskem e o Museu de Ciências Naturais, formando um Parque de Proteção Ambiental com 68 hectares no cinturão verde do Polo Petroquímico de Triunfo e que abriga uma ampla variedade de espécies da fauna e flora.

Em 30 anos, o parque recebeu mais de 227 mil visitantes da comunidade, entre estudantes, professores, pesquisadores, familiares e funcionários do Polo Petroquímico. Assim, conhecendo os ciclos da natureza e em meio a atividades lúdicas, os grupos têm a sua consciência ambiental fortalecida e fazem germinar a semente de que cuidar do meio ambiente é compromisso de todos. E a empresa cumpre o seu papel de agente de preservação ambiental e multiplicador de boas práticas.

Gerente de relações institucionais da Braskem no RS