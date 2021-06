50 anos do Grupo Palmares

O mês de maio é histórico para os negros brasileiro, pois aqui em Porto Alegre há cinco décadas era fundado o Grupo Palmares que mudou a autoestima dos afrodescendentes. A primeira reunião do Grupo foi realizada no dia 2 de julho de 1971 na Rua Tomás Flores, 303 no bairro Bom Fim. Foi no segundo encontro, na Rua dos Andradas, 849, o momento que decidimos pelo nome Palmares. Foi minha a iniciativa de dizer não ao 13 de maio e sim ao 20 de novembro, data da morte de Zumbi. O grupo era composto por Oliveira Ferreira da Silveira, Ilmo da Silva, Vilmar Nunes e o escriba. Pauta valorizar a identidade negra. Consideramos fundadores também, Jorge Antônio dos Santos (Xangô) e Luiz Paulo Assis Santos que, por questões de foro íntimo, pediram para não ser citados.

O 20 de Novembro era data que melhor representava a história real dos negros brasileiros. Estes jovens fundadores ajudaram a instituir o Dia da Consciência Negra. Foi durante as discussões que descobri o livro Quilombo dos Palmares, de Edison Carneiro. Após estudar junto a outras obras o movimento, decidiu pelo 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares.

Em 1976 colei Grau em Ciências Jurídicas e Sociais na UFRGS. As Sociais me despertaram para estudos de psicanálise. Iniciei análise com o professor e psicólogo Francisco Guerguem Neto. Em 2003, no período de 8 a 18 de dezembro, atuei na equipe Enigmas da Parentalidade-IPSI-Departamento de Psicanálise e Psicopatologia-UFRGS dos psicanalistas Luiz Olyntho Telles da Silva e do professor José Luiz Caon-aprendizagem parentais, responsabilidade, prazer, deleites, gozo, parentalidade, natalidade e carnavalidade.

O desfile de escola de samba na concentração começa por Nota 10 em todos os quesitos. No decorrer vai mantendo ou perdendo o 10. De Significante para Significante. Aquele é o Coordenador do Desfile e este é o desfilante. Se tudo certo, chegam à dispersão com bom número de Notas 10 nos quesitos Harmonia, Evolução, Fantasias, Samba-enredo, Conjunto. Bateria. Mestre-Sala e Porta-bandeira e Alegorias.

O Grupo Palmares que há 50 anos iniciou seu desfile com enredo contando a verdadeira história do negro no Brasil chega à apoteose com dever cumprido dentro do tempo.

Advogado, psicanalista e um dos fundadores do Grupo Palmares