Novos rumos do desenvolvimento

O Rio Grande do Sul demonstra que está preparado para as novas oportunidades que começam a surgir. Uma realidade possível graças às ações iniciadas no governo José Ivo Sartori (MDB) e que tiveram continuidade com o governador Eduardo Leite (PSDB).

Muitas dessas medidas contam com a atuação direta da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É o caso dos projetos de estímulo à economia, aprovados pela Assembleia Legislativa, que desburocratizam, encurtam prazos e oferecem mais transparência na liberação de linhas de créditos e financiamentos para empreendedores de todos os setores da cadeia produtiva.

Os resultados são visíveis e começam a dar novos rumos ao desenvolvimento gaúcho. Somente neste ano, 29 investimentos já foram aprovados pelo Fundopem-RS, totalizando R$ 466 milhões. Outros 70 projetos estão sendo avaliados pelas nossas equipes e, juntos, somam mais de R$ 1 bilhão.

No primeiro trimestre deste ano, o Estado obteve crescimento de 48% na abertura de empreendimentos, se comparado ao mesmo período de 2020, segundo dados da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS). Foram 64.202 empresas ante 43.239.

Ao mesmo tempo, a emissão dos licenciamentos ambientais ganhou agilidade para atrair empreendimentos importantes, como ocorreu com a ampliação da fábrica da JBS em Bom Retiro do Sul, um esforço em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente. O documento saiu em 38 dias, um recorde, e integra o investimento de

R$ 1,7 bilhão da empresa para o Estado.

Para assegurarmos um futuro promissor, precisamos investir também em infraestrutura. Evoluímos na concessão dos aeroportos regionais, estamos em busca de parcerias para a retomada das hidrovias, mas ainda carecemos de melhorias na malha rodoviária, principal modal de transporte.

Nesse sentido, trabalhamos junto ao governador Leite e ao secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella (MDB), para que sejam feitas obras de recuperação e pavimentação de estradas e apoiamos a concessão de rodovias com preços justos.

Aliado a isso, precisamos que o governo federal amplie a disponibilidade de vacinas contra a Covid-19. Enquanto a imunização não chega para todos, devemos respeitar os protocolos de segurança. Assim, preservamos vidas, mantemos as atividades em funcionamento e seguimos no caminho do desenvolvimento.

Secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul (MDB)