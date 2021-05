Pelo resgate do Centro Histórico

Ao longo do tempo, os centros históricos das médias e grandes cidades se degradaram e perderam relevância. No entanto, são diversos os casos onde estas cidades foram bem-sucedidas ao promover a revitalização destes espaços. Porto Alegre possui um centro histórico potencialmente belo, capaz de rivalizar com as melhores cidades do mundo em termos de beleza e de possibilidades. Contudo, nosso Centro se apresenta mal cuidado, sujo, pichado, inseguro, mal iluminado, com poucos atrativos e com uma constante redução populacional.

Espaço coletivo por excelência, o Centro Histórico é o local de convergência de Porto Alegre e do Rio Grande. É o local onde a Capital do Estado originalmente se desenvolveu e que serviu, por muito tempo, como referência arquitetônica, cultural, econômica, política e social, mas que se encontra em estado de abandono e aquém de seu potencial - fruto de um processo de décadas de precarização.

O prefeito Sebastião Melo se elegeu com o compromisso de revitalizar este espaço. Um pacto firmado no processo eleitoral e colocado em prática já no primeiro ano de gestão.

Para tanto, formatamos uma proposta que contempla ações já existentes e que dará início a diversas frentes de trabalho. Recebemos valiosas contribuições para o projeto. Um trabalho que surpreendeu pelo engajamento em prol da recuperação de uma das áreas urbanas mais belas e relevantes do Brasil.

Uniremos esforços visando melhorar a segurança, a iluminação, o patrimônio arquitetônico, os passeios, a limpeza, a mobilidade urbana e outros serviços, por meio de uma governança centralizada, operacionalização descentralizada e participação de todos. A intenção é estimular e diversificar a economia local, sem deixar de observar as suas principais características, pois a revitalização passa pela retomada da autoestima e da sensação de pertencimento dos moradores e de todos que fazem uso da região.

O Centro Histórico não é apenas de Porto Alegre, é de todo o Rio Grande. É a região em que estão localizados o Paço, a Câmara, os palácios Piratini e da Justiça, a Assembleia Legislativa e prédios de grande valor arquitetônico e beleza ímpar. Trabalhar a retomada do seu protagonismo significa elevar o coração da Capital a outro patamar de urbanidade, desenvolvimento, beleza e qualidade de vida.

Secretário Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre (MDB)