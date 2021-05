O ensino domiciliar pode transformar a educação

Está em tramitação na Câmara Federal o Projeto de Lei PL-3179/12 que trata do ensino domiciliar. Legalmente, todas as crianças precisam ser educadas. Porém, elas não precisariam frequentar a escola. Elas poderiam ser instruídas em outros lugares, como no próprio lar. Os pais ou os tutores legais assumiriam a responsabilidade completa pela educação das crianças e jovens.

Desde o início da pandemia da Covid-19, o interesse por este modelo de educação vem crescendo. Alguns passaram a considerá-lo pelos benefícios para a aprendizagem, enquanto outros pensam na segurança dos estudantes. Na verdade, há tempos pais preocupados com a formação cultural e moral dos filhos vêm adotando o modelo mesmo sem reconhecimento legal, já que o nível geral de nossas escolas é lamentável.

Como acontece com outros modelos, esse também apresenta prós e contras. Penso que devemos focar nas suas vantagens, que são muitas, e ao mesmo tempo trabalhar para superar as dificuldades. É importante para a geração contemporânea receber atenção individualizada. Os jovens terão assim mais chances de se tornar profissionais qualificados e de fazer parte das novas lideranças.

É verdade que o ensino domiciliar não é para todas as famílias. Este modelo impõe grandes mudanças no estilo de vida familiar. Entretanto, os pais podem se unir e contratar um professor para auxiliar nas atividades. É o começo. O modelo pode fazer um bem ainda maior se passar a abranger pequenos grupos num sindicato, numa igreja, num clube, etc. Que bom seria ver as comunidades tomando para si a tarefa de educar as suas crianças! E ao contrário de isolar as pessoas, o ensino domiciliar estimulará o fortalecimento da cultura comunitária, tão fraca na sociedade atual. O resultado dessa união deverá, finalmente, forçar a escola regular a superar o marasmo em que se afundou há anos.

Professor