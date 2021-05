Tragédia em verde-amarelo

Ao final do mês de abril, o governo federal anunciou um corte de 98% nas verbas do Programa Minha Casa Minha Vida (agora Casa Verde Amarela) que aliás poderia ser novamente rebatizado, transformando-se no "Minha Casa Minha Dúvida". Traduzindo: menos R$ 1,513 bilhão, destinados especialmente ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que banca as obras da faixa 1 do programa habitacional, voltada às famílias de baixa renda que ganham até R$ 1,8 mil.

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), essa redução deve paralisar obras de cerca de 250 mil casas que já estão em construção, além de afetar cerca de 250 mil empregos diretos e 500 mil indiretos. Na ponta do lápis, aumento dos desempregados no País, que já somam mais de 14 milhões, conforme o IBGE, e empresas à beira da falência, especialmente aquelas que atuam fortemente no programa.

Outro dado chocante. Só no segmento de varejo brasileiro tivemos o fechamento de 75 mil lojas em 2020 sendo que 98,8% eram micro e pequenas empresas. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Os estados com maior impacto são: São Paulo 20,3 mil lojas, Minas Gerais 9,5 mil lojas e Rio de Janeiro, 6 mil. Não precisa ser expert em economia para ter ideia do estrago causado nas classes menos favorecidas.

O que fatos como esses levam um liberal de carteirinha a fazer uma reflexão conjunta com uma das mais relevantes líderes do pensamento socialista no País? Respeito e preocupação! Respeito com a população brasileira e preocupação com a atual realidade de um Brasil perdido, sem liderança e sem futuro. E nem vamos falar sobre a "conduta" desse governo no tema pandemia.

O fracasso no combate à Covid-19 pode ser parcialmente atribuído a falhas de gestores em diferentes lugares, mas o atual governo federal tem um protagonismo gigantesco nessa tragédia. A conclusão é de um estudo assinado por dez cientistas do Brasil e dos EUA, liderados pela demógrafa Márcia Castro, professora da Universidade de Harvard, publicado na revista Science, vitrine da ciência mundial. A seguir, cenas dos próximos capítulos.

Publicitário, ex-presidente da ADVB-RS, diretor da KG Consultoria, e advogada e deputada estadual/PSOL