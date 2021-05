Idosos em risco

A 3ª idade é um período de grandes transformações para o indivíduo. Mudanças físicas, aposentadoria, no momento em que os idosos interromperam as rotinas e atividades sociais, para ficar em casa. Fora as restrições do momento, pense na fragilização de corpos e mentes de quem tem 90 anos sendo torturados por estrondos constantes. Pois esta é a situação em que se encontra um casal nonagenário, convivendo com uma obra no apartamento abaixo do seu.

Estudos mostram que o excesso de ruído continuado prejudica sistemas nervoso e cardiovascular. Some-se a pressão trazida pelo isolamento social gerada pela pandemia de Covid. O isolamento pode aumentar o risco de morte em 14% nesta faixa etária, aumenta o risco de doenças cardíacas em 29% e acidentes vasculares em até 32%. Como proteger a sanidade de idosos neste grupo de risco, obrigados a suportar por várias horas ao dia o barulho da demolição sob seus pés? São ruídos acima de 70 Decibéis, nos ouvidos de pessoas hipertensas.

Cabe à prefeitura impor o Código de Posturas que define o ruído admissível, mas até o momento sequer foi posto um regramento na referida obra. E a saúde dos idosos que moram ali há décadas, como fica? Cadê a civilidade do novo morador, em se apresentar e comunicar antes de começar a reforma. Ter direito de fazer a obra, não justifica a falta de solidariedade e empatia. Já que virou moda se colocar no lugar do outro para gerar empatia, isso só vale pra gente jovem? Quem se coloca no lugar do idoso? Vidas Velhas Não Importam? Obras em apartamentos seguem desenfreadamente, sem levar em conta os idosos confinados em casa há mais de um ano. A vida não é feita somente de burocracia e normas técnicas. A vida é feita também de seres humanos.

Nesta época em que se pede para as pessoas se colocarem no lugar dos outros, em especial dos idosos, é sabido que em tempo algum lojas de material de construção faturaram tão alto com reformas residenciais, este manifesto tem a intenção de alertar e pedir a todos que ponham a mão na consciência. É triste ter de clamar por convívio social onde as pessoas, em especial vizinhos, ajam com um mínimo de civilidade, educação, solidariedade, empatia. A vida é bela, mas ela encerra. Não faz sentido acelerar este processo. Nem torturar uns em nome da felicidade imediata de outros.

Jornalista