Muito além do licenciamento ambiental

Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que estabelece um novo marco legal para o licenciamento ambiental no Brasil segue agora para o Senado. Essa discussão, no entanto, é a mais clara demonstração da imaturidade do poder público. Há inúmeros instrumentos que devem ser aplicados antes dessa etapa para que se tenha um processo menos subjetivo, mais transparente e mais rápido. Mas, para que isso aconteça, não é no licenciamento que temos de mexer — e sim no conjunto de leis, normas e ações públicas que visam a preservação.

A Política Nacional do Meio Ambiente está completando quatro décadas neste ano. Conceitualmente perfeita, um de seus grandes defeitos foi não ter implementado todos os instrumentos previstos na lei. Na prática, a exigência de licenciamento ambiental passou a existir no País, mas o poder público não estava preparado para isso. Coube ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) determinar quais empreendimentos deveriam ou não ter esse documento. Ou seja, o Estado se organizou para essa missão, mas não cuidou do resto.

Ocorre que o processo de emissão de licenças está encerrado em si mesmo. Pouco tem a ver com as políticas ambientais. Simplesmente diz se um empreendimento é ambientalmente viável e o que ele precisa para operar e se relacionar com o mundo externo. As chamadas externalidades ambientais - aquilo que acontece por causa da obra em questão para além da sua cerca - eventualmente precisam ser compensadas, mitigadas ou recuperadas.

Uma lei de licenciamento ambiental que não está atrelada a outros instrumentos, fatalmente é imatura. Como podemos melhorar essa questão? Alguém está debatendo se isso vai melhorar a qualidade ambiental? Essa melhoria trará benefício para as pessoas? Isso realmente tem a ver com a política nacional de meio ambiente que foi promulgada na Lei 6.938? O debate sobre meio ambiente não é o que está sendo feito neste momento, apenas sobre como deixar o rito mais célere. Não adianta querer melhorar o licenciamento focando apenas nele. É preciso pensar em políticas públicas como um todo.

