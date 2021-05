Metodologia 3R no planejamento tributário

É de conhecimento comum a qualquer empresário que o peso da carga tributária no Brasil é um dos maiores do mundo. Conforme pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, os tributos no país representam 32,3% do PIB, inferior apenas ao observado em Espanha e Polônia. É essencial o planejamento tributário para que os empreendedores entendam os impostos que estão pagando e, com isso, encontrem alternativas na legislação para reduzir a carga de tributos. Para isso, pode-se adotar aquilo que denominamos de Metodologia 3R: Reorganizar, Recuperar e Reduzir.

Primeiro, é necessário "Reorganizar". Anualmente, revise qual regime tributário a empresa está inserida. O Sistema Tributário Brasileiro recebe mais de uma norma editada por hora, portanto, é preciso ficar atento e organizar a gestão dos impostos a partir dessas movimentações, compreendendo qual a base de cálculo usada. Em segundo lugar, "Recuperar". A expressão "o que passou, passou" não se aplica na gestão de impostos. É possível reaver os últimos cinco anos fiscais após mapear o histórico das empresas. Nesse sentido, escritórios ainda potencializam essa identificação a partir do uso de inteligência artificial. Por fim, "Reduzir". Após a análise sobre o regime de tributação e a base de cálculo usada, a iniciativa privada passa a ter informações para pagar corretamente seus impostos. Já para saldar os passivos de quem é devedor e regularizar o passivo tributário, a legislação disponibiliza pelo menos 11 formas de reduzir a dívida em um acordo favorável, de acordo com o artigo 156 do Código Tributário Nacional.

Nove em cada dez empresas pagam seus impostos de maneira equivocada, o que evidencia a necessidade de descomplicar o Sistema Tributário Brasileiro. A metodologia pode ser um caminho uma vez que se mostra como uma prática auto sustentável, na medida em que o investimento na aplicação deste conceito retorna para o caixa do negócio. Traz fôlego para as finanças e aumenta a competitividade no mercado. A partir da Metodologia 3R o empresário compreende melhor o fluxo de sua gestão tributária, passando a ter mais tempo para se dedicar no futuro dos negócios.

Não há dúvida de que o planejamento tributário é uma solução para as empresas, visto que pode configurar-se como uma nova possibilidade de fonte de renda. Ao aplicar-se a Metodologia 3R a este processo, abre-se um novo ponto de vista para simplificar os temas mais complexos para o meio corporativo, revelando que o planejamento tributário precisa e pode ser aplicado em toda iniciativa privada.

Sócio da Marpa Gestão Tributária