Brava gente, viva a Serra Gaúcha

Há exatos 146 anos, no dia 20 de maio de 1876, as três primeiras famílias de imigrantes italianos (Radaelli, Crippa e Sperafico) chegavam à terra prometida, a atual localidade de Nova Milano, Farroupilha, dando início a uma história de sofrimento e muita luta, mas também de conquistas e vitórias embaladas pela fé e pelo trabalho.

A saga da imigração italiana no Rio Grande do Sul é celebrada nesse dia, tendo sido instituída por lei de autoria do então deputado estadual José Ivo Sartori. Dos municípios com área administrativa correspondente ao território das antigas colônias italianas - Caxias do Sul, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Encantado, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guaporé, Nova Prata e Veranópolis -, outras 35 comunidades se emanciparam e se tornaram municípios, perfazendo hoje um total de 45 cidades que somam mais de 1,5 milhão de pessoas. E se constitui na Região Metropolitana da Serra Gaúcha.

Aos italianos, outros povos se integraram, fazendo da Serra Gaúcha uma terra da diversidade, mistura de raças, soma de talentos. Meu pai, Pedro Simon, destaca essa marca: "nós, libaneses, nos achegamos nessas terras lá no princípio de sua formação, e sabíamos que para ter sucesso e ser reconhecido, era preciso ter valores, princípios, como da família, da fé, do trabalho".

Hoje a Serra Gaúcha é referência nacional e mundial, seus produtos ganharam mercados em todos continentes, destacando-se ônibus, caminhões, implementos rodoviários, móveis, autopeças, malhas, vinhos, hortifrutigranjeiros.

Mas a Serra Gaúcha quer mais, precisa mais e segue sua luta por investimentos principalmente na infraestrutura. Grandes projetos em andamento devem colocar a região em outro patamar de desenvolvimento, como o Aeroporto da Serra Gaúcha em Vila Oliva, o trem regional, duplicação de rodovias, Porto do Litoral Norte, a extensão da Rodovia do Parque, ampliação do Hospital Geral e o Turismo como matriz de geração de emprego e renda.

O maior capital da Serra Gaúcha, no entanto, é sua gente, seu povo. Que no exemplo do passado, projeta e constrói seu futuro. Obrigado Caxias, Serra Gaúcha, a essa gente que orgulha nosso Rio Grande e nosso Brasil. Com fé e trabalho, a saga de conquistas e vitórias vai continuar.

Deputado estadual (MDB)