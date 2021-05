Duas doses de esperança

Na quarta-feira, dia 12 de maio, os alunos da rede municipal de Esteio retornaram às aulas presenciais em formato híbrido, com atividades nas escolas e, também de forma remota. Além de todas as medidas de segurança, como uso de máscaras e distanciamento, nossa cidade conta com um importante diferencial: o início da vacinação para professores e servidores da Educação.

Desde o dia 6, quando iniciamos o processo, mais de mil profissionais foram imunizados, beneficiando trabalhadores acima de 40 anos de todo o ensino formal. Uma iniciativa que valoriza nossos educadores, além de tornar o ambiente escolar mais seguro para estudantes, servidores e famílias. Para garantir esta imunização foi necessário travar uma batalha no Tribunal de Justiça do RS. A questão agora foi levada ao STF, com liminar do ministro Dias Toffoli suspendendo a vacinação. Já recorremos, pois não faz sentido, por exemplo, aplicar doses em apenados antes de professores.

Saúde e educação não são concorrentes. Pelo contrário, ambas são essenciais e os maiores esforços dos gestores devem se voltar a essas áreas. Especialmente após um ano inteiro de uma pandemia que não apenas ceifou tantas vidas, como também prejudicou o aprendizado de nossos jovens. E para promover um retorno, de fato, seguro às aulas, temos de tomar todas as ações que dispomos à mão.

Com essa mesma visão, promovemos importantes iniciativas em Esteio durante a pandemia. Realizamos uma busca ativa para reduzir a evasão escolar. Fizemos, ainda, uma avaliação diagnóstica para mensurar o que os estudantes conseguiram aprender em 2020. De forma online, oferecemos mais de 20 mil horas de capacitações para os professores. Além disso, pelo programa Conectando Saberes, contrataremos 200 profissionais para atuar no contraturno, diretamente na casa dos alunos que têm dificuldade de aprendizagem.

Tenho orgulho de ter atuado como professor e secretário de Educação. Sei dos desafios do nosso ensino. Por isso, determinei que essa área fosse nossa maior prioridade. E diante desta crise sanitária, um ensino de qualidade somente acontecerá se caminhar ao lado da saúde. Vacinar os educadores é prioridade. É mais segurança para eles, os alunos e as famílias. São duas doses de esperança por dias melhores para todos nós.

Prefeito de Esteio (PP)