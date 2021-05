Passagem no comando da Sergs

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) elegerá seus novos dirigentes no fim de maio. O engenheiro Luís Roberto Andrade Ponte, aos 87 anos, está concluindo a jornada na presidência da entidade quase centenária. Os associados puderam testemunhar, por dois mandatos seguidos, a capacidade de trabalho do cearense, cujo nome está gravado entre os grandes da Engenharia nacional. O legado impressiona.