Respeito e responsabilidade no trânsito

Este ano de 2021 iniciou com muitas esperanças sobre vencer a pandemia e se preparar para o que o futuro nos reserva, especialmente às prováveis mudanças e seus impactos. Durante a pandemia, as cidades praticamente pararam.

O movimento reduzido ao indispensável, ruas vazias, sem veículos e pessoas, medo do desconhecido e receio da contaminação. Mais de um ano se passou e a sociedade busca forças para superar a crise, no avanço da vacinação e retorno às possíveis condições de trabalho e renda, a despeito das incertezas.

O "novo" mundo é uma incógnita, impondo obstáculos e desafios. Soluções como "home office", uso intensivo da tecnologia e da inteligência, além da demanda por soluções mais humanas.

Evidenciou-se a prioridade a ser dada às melhores condições de vida, de respeito ao meio ambiente e promoção da justiça social. Também, da necessidade de reorganização funcional da sociedade, principalmente dos transportes e da mobilidade urbana.

O isolamento e as restrições coletivas despertaram nas pessoas um maior uso dos espaços urbanos, como parques públicos, para caminhar e correr, andar de bicicleta, ou simplesmente desfrutar de espaços verdes, livres e seguros, fundamentais para a saúde e qualidade de vida nas cidades. Experimentou-se, por pouco tempo, melhora na qualidade do ar, ganho de tempo com viagens mais curtas e a redução do número de acidentes e óbitos, que podem ser perdidos com o retorno da poluição ambiental, extensos congestionamentos e aumento da acidentalidade.

Temos que definir estratégias para priorizarmos os modos mais sustentáveis e seguros nas viagens para o trabalho, estudos, para a vida, enfim, quando se voltar ao "normal".

Para enfrentar a pandemia contamos com a ciência e o conhecimento, associado ao heróico trabalho do pessoal da saúde e da rede de suporte à vida. Com a graça divina e esperança seguiremos priorizando o essencial: assistência à saúde, condições alimentares e de segurança, além da família e amigos.

Para defender a vida no trânsito nossa vacina também existe: atitude, gentileza, respeito e responsabilidade - tema do Maio Amarelo 2021, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) e assumido pela sociedade.

Entre os muitos desafios existenciais que temos, é tempo de manifestar educação: praticar respeito e responsabilidade no trânsito. Por um mundo melhor!

Observador ONSV, Universidade Federal de Santa Maria/RS