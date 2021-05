As comemorações do Dia das Mães tiveram início em 1905, trabalho de Ana Jarvis, nos Estados Unidos. A comemoração do Dia das Mães no Brasil nasceu em Porto Alegre, iniciativa da Associação Cristã de Moços, ACM. Foi oficializada por decreto presidencial em 5 de maio de 1932.

A Câmara Municipal, desde 1973, por proposição minha, tem comemorado o Dia das Mães na 2ª quinta-feira de maio. Este ano será diferente: a solenidade será em sessão virtual. Será importante a participação da ACM. Em 1985, quando era prefeito, com a colaboração da comunidade e com projeto do artista plástico José Antonio Russo, foi erigido um monumento à mãe porto-alegrense no Largo Edgar Koetz que todos conhecem como Largo da Rodoviária. Numa singela placa de latão, uma belíssima poesia de Paulo Bonfim identificava a homenagem do povo de Porto Alegre.

A placa desapareceu no 4º dia. A poesia era esta: “Mãe, quando alcanço teu sorriso pairando na tarde calma relembro crenças perdidas e o sonho floresce na alma. Quando vejo teus cabelos encantados de luar creio que o céu também cabe nas paredes do meu lar. Quando encontro tuas mãos cheias de graça e distância vejo que a vida renasce nas manhãs da minha infância.

Quando escuto a tua voz sobre as tormentas sem fim sinto que nuvens cinzentas dão rosas dentro de mim.” No Dia das Mães, os meus votos de felicidades a todas as mães e que as razões desta felicidade estejam presentes nas suas vidas por todo o tempo.

Saúde e paz!

Ex-vereador e ex-prefeito (PP) de Porto Alegre