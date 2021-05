Vacina para os professores

A Associação dos Oficiais da Brigada Militar (ASOFBM) vem a público manifestar seu apoio incondicional à vida dos profissionais da área da educação e se solidariza quanto às suas reivindicações para se inicie a vacinação contra a Covid-19. Desde o início da pandemia, os profissionais da educação têm sido demandados em muitas frentes: levantamento da situação de estudantes, preparação de aulas remotas, adaptação ao uso de plataformas e recursos tecnológicos, reestruturação do processo avaliativo, apoio a centenas de alunos sem condições para acompanhamento às aulas, tudo isso conciliado com o aumento dos desafios inerentes às atividades em home office e da pandemia do coronavírus.