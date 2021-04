Há bala de prata para a educação no País?

Sobre Deus e Cia. Ltda.

Pressionado por movimentos religiosos que contam com o apoio do Poder Executivo e de uma expressiva bancada no Congresso Nacional, o ministro Kássio Nunes Marques, mais novo integrante do Supremo Tribunal Federal, autorizou a retomada dos cultos em todo o País, estimulando a aglomeração de pessoas em meio ao maior pico de mortes desde o início da pandemia do coronavírus