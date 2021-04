Ter fé e acreditar que tudo dará certo não significa que iremos ter uma vida sem dificuldades, mas devemos ter a certeza de que Deus está conosco apesar delas.

Jesus mesmo, nos instruiu que neste mundo teremos algumas aflições, e a vida dele narrada pelos evangelistas nos evidenciam de que ele também as sentiu em seu próprio calvário, para nos salvar.

Mesmo que seu futuro pareça não ter boas perspectivas, saiba que você pode mudá-lo. Você acredita em você mesmo?

Em muitos momentos da nossa vida, nos deparamos a pensar no futuro, refletimos sobre as dificuldades, sobre o que queremos para nós nos próximos anos de vida. Devemos, pois, nos planejarmos, vislumbrar um horizonte a ser alcançado; onde queremos chegar; o que queremos ser lá na frente; e decidirmos qual caminho deveremos tomar para alcançar este destino.

Em primeiro lugar, precisamos descobrir qual é o sonho, se eu acredito nesse sonho e quais dificuldades que eu devo enfrentar. Quais dores eu posso suportar, e ter consciência dos obstáculos que enfrentarei para atingir este sonho.

Na trajetória, com certeza iremos errar, acertar, vamos esmorecer, vamos duvidar do caminho e do próprio sonho. Mas se estivermos centrados e determinados no objetivo, mesmo tropeçando, poderemos recomeçar novamente e fazer deste tropeço um novo amanhã.

Acredito muito que somos interdependentes, ou seja, precisamos um do outro para alcançar os objetivos, eu sozinho nada farei, se não houver de minha parte esta ciência, eu não alcançarei e também não poderei colaborar com o outro, esse entendimento se faz necessário.

E se for um sonho em conjunto, de comunidade, é interessante compreender que se todos cumprirem sua parcela nas tarefas, a divisão de responsabilidades que também se faz necessária entre todos os integrantes do grupo evitando assim, que parte deles tenham de levar um fardo maior e mais pesado perante os demais. Quem de nós, não anseia por um clima favorável, fartura de alimentos, colheitas abundantes, sucesso nos negócios, saúde, paz, segurança, crescimento e vida espiritual significativa?

Nós podemos ser fortes, não tenho dúvida nenhuma, desde que unamos nossas forças, mas a maior força de todas está dentro de você. Sucesso sempre!

Empresário