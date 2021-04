Qualidade do cuidado e segurança dos pacientes

A crise na qual estamos mergulhados, além de ser sem precedentes, vem acumulando teorias da conspiração sobre a origem do vírus, boatos sobre a mercantilização da saúde, além de discursos imbuídos de ideologização política. Em meio a tudo isso, um aspecto se torna basilar: o da qualidade do cuidado e da segurança dos pacientes.

A saúde integral, que considera o equilíbrio nas dimensões física e psicológica, mediante a pandemia ganhou novos contornos. Nunca se falou tanto em gestão da saúde e imunocompetência. De fato, a pandemia deixou mais clara as responsabilidades individuais: por um lado, profissionais e gestores da saúde se empenham em tomar as melhores decisões, reduzindo riscos e aumentando a segurança dos pacientes (informação, atendimento, tratamento); por outro, cada indivíduo está sendo convidado a adotar muito mais do que um estilo de vida saudável. Uma postura ativa e responsável, de autocuidado. Gerenciar a sua própria saúde, estabelecer prioridades que estejam acompanhadas sempre do critério "bem-estar", deixou de ser uma opção para se tornar a pedra fundamental para uma vida longa e com mais qualidade para ser vivida.

Antes da pandemia, o nosso desafio diário era garantir a qualidade e a excelência nos serviços de diagnóstico por imagem. Hoje, estamos debruçados e trabalhando, de forma concomitante, com todos os protocolos de segurança para resguardar funcionários e pacientes. Estreitamos ainda mais o relacionamento com os médicos, agilizando os laudos, e quanto aos pacientes, focamos em prestar também informações sobre os cuidados com a saúde em geral, com informações que, de alguma maneira, possam ser úteis tanto para o diagnóstico precoce, como para o tratamento adequado.

Todos os dias nos dedicamos à exaustiva, mas primordial tarefa de conter e reduzir riscos, seguindo todos os protocolos de segurança em todas as nossas dependências e procedimentos. Nossa equipe de colaboradores, médicos e técnicos compartilham desse padrão de comportamento. No entanto, parte da qualidade do cuidado e a segurança do paciente antecede à nossa responsabilidade. É preciso que se amplie o entendimento de que o distanciamento social serve para o resguardo e redução do contágio, mas em hipótese alguma as consultas médicas e os exames devem aguardar ou cessar. O diagnóstico precoce ainda é a melhor alternativa para prevenir e tratar qualquer situação adversa de saúde.

É exatamente esse ideal que deverá nortear o mundo durante e pós pandemia: o da valorização desse ecossistema chamado vida. Afinal, a consciência individual precisa conviver de forma responsável e harmoniosa com o coletivo para enfrentarmos, juntos, esse momento tão desafiador.

CEO Nova Radicom