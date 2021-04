Precisamos repensar o sistema de bandeiras

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A pandemia de coronavírus atravessa seu momento mais dramático no Brasil: leitos clínicos e de UTI’s lotados, profissionais da saúde exauridos, muitas perdas, dores e lágrimas. Tudo muito grave e triste. Não adianta querer negar a realidade; os fatos estão aí aos olhos de todos.

Apesar da escuridão da noite, não podemos perder a capacidade de imaginar o amanhã, na esperança de dias melhores. No entreato das dúvidas, o futuro patológico mostra-se imprevisível; infelizmente, não sabemos se novas variantes irão surgir, desafiando a eficácia das vacinas já desenvolvidas; da mesma forma, não há certeza temporal sobre a janela de imunidade, levantando sinais de potencial necessidade de vacinação periódica recorrente. Enfim, no mar das perguntas, encontramos a aridez das respostas categóricas.

Na busca incessante por aperfeiçoamentos coletivos, é fundamental o estabelecimento de lógicas abertas que permitam o aprimoramento das políticas públicas estabelecidas. Objetivamente, após mais de um ano de pandemia, era de se esperar técnicas de rastreamento e testagem rápida em pontos estratégicos, viabilizando a antevisão e antecipação eficaz dos procedimentos de contenção epidemiológica.

Acontece que a preponderância das análises sobre o número de leitos disponíveis criou um tardio método reativo, no qual o alarme dispara quando o ladrão já está dentro da casa, consumando danos violentos ao sistema de saúde. Ora, em época de informações ululantes, o entrecruzamento inteligente de dados socioeconômicos poderia auxiliar no estabelecimento focalizado de eventuais medidas restritivas necessárias, reduzindo a margem de impacto e as consequências econômicas negativas de largo espectro.

Analisando a complexa equação da restrição de direitos fundamentais, a inteligência superior do Professor Roscoe Pound sugeriu, em fórmula clássica, que se deveria “assegurar tudo quanto se pode a todos os interesses com o menor sacrifício de cada um deles”. Enquanto a vacinação massiva não chega, temos que estabelecer um sério debate político integrador, procurando avançar sobre o critério binário de meramente abrir/fechar o comércio, escolas e os serviços em geral.

Advogado