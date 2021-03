Há pouco mais de 1 ano quando do primeiro discurso da época pandêmica, do então primeiro ministro de Saúde que enfrentou o tema uma expressão me chamou a atenção: ‘Sairemos diferentes dessa pandemia’. Poderia se pensar que o momento de dificuldade inédita que viveríamos pudesse ter o condão de gerar união e uma força sinérgica comum a uma sociedade dividida e polarizada após o último pleito, mas pelo que se vê não é o que ocorreu e caminhamos a passos largos no sentido oposto.