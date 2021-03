O Centro como presente

As cidades mundo afora ilustram, através da sua arquitetura urbana, tanto os traços de suas colonizações como o resultado dos planos de manejo aplicados nos anos decorrentes, que falam pelos desejos locais de expansão, preservação e modernização. Mesmo que em alguns locais do Brasil, nossa Capital seja um bom exemplo, estes três vetores não consigam se entender, uma coisa é certa - todos desejam interagir com suas cidades com mais qualidade, segurança e entretenimento. Na semana em que Porto Alegre completa 249 anos, gostaria de propor um maior respeito ao seu Centro Histórico e, em época de pandemia e cuidados com a saúde, um convite a todos os porto-alegrenses (e demais gaúchos) para que apliquemos uma massagem cardíaca ou uma respiração boca-a-boca para salvá-lo. Mesmo antes das restrições impostas pela Covid-19, que aniquilou o comércio da região, a descontinuidade do uso residencial já acumulava pobreza, sujeira, insegurança e desvalorização imobiliária, formando um ciclo doente e deixando-o à beira da morte.